Boetes voor filmen ongeval

8/04/17 - 19u39 Bron: vtmnieuws.be

In de lange files gisteren op de E40 tussen Brussel en Leuven heeft de politie 200 bestuurders beboet omdat ze met hun smartphone beelden maakten van het ongeval dat de files veroorzaakte. Aan het stuur foto's of beelden maken is verboden, en het maakte de files doorgaans ook nog langer. Bij het zware ongeval op de E40 veroorzaakten de filmende automobilisten voor urenlange files in beide richtingen. Daarom heeft de wegpolitie bijna 200 mensen beboet voor het gebruik van hun gsm. De wegpolitie ziet het steeds vaker. En het zorgt ook vaak voor nieuwe ongelukken in de kijkfile. Het is onveilig voor zowel autobestuurders als voor de hulpdiensten. De overtreders mogen zich aan een boete van 110 euro verwachten.