200 filmende bestuurders op de bon geslingerd op E40

Door: redactie

8/04/17 - 20u39 Bron: vtmnieuws.be

video In de lange files gisteren op de E40 tussen Brussel en Leuven heeft de politie 200 bestuurders beboet omdat ze met hun smartphone beelden maakten van het ongeval dat de files veroorzaakte. Aan het stuur foto's of beelden maken is verboden en het maakte de files doorgaans ook nog langer.