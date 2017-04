Protest tegen nieuw slachthuis: "Twee miljoen dieren per jaar? Dat kan nooit op fatsoenlijke manier"

Door: redactie

8/04/17 - 20u24 Bron: Belga

Een archieffoto van een eerder protest aan het nieuwe slachthuis in Oevel. © Maria De La Cruz.

Westerlo In Oevel (Westerlo) heeft dierenrechtenorganisatie Bite Back actie gevoerd bij het nieuwe slachthuis dat daar onlangs de deuren opende. Bite Back wil dat het slachthuis gesloten wordt, onder meer naar aanleiding van de wantoestanden die in het slachthuis van Tielt aan het licht kwamen. "Je hoeft geen astrofysicus te zijn om te begrijpen dat je geen 2 miljoen dieren per jaar kan slachten -zoals hier het geval is- op een fatsoenlijke manier", zegt medeorganisator Benjamin Loison.

Het nieuwe slachthuis in Oevel zou het grootste varkensslachthuis van ons land zijn. Het moest de voorbije jaren heel wat bezwaren uit de buurt en een ware procedureslag overleven om tot de bouw en opening te kunnen overgaan. Ook Bite Back organiseerde er al meermaals protestacties.



"Er waren hier vandaag een tweehonderdtal mensen, dat is meer dan verwacht en daar hebben de gebeurtenissen in Tielt allicht veel mee te maken", zegt Loisin. "Maar voor ons gaat het verder: extra maatregelen zoals meer camera's zijn niet voldoende. Elk slachthuis zorgt voor dierenleed en daarom ijveren we principieel voor de sluiting van alle slachthuizen."



De manifestanten legden vandaag symbolisch 40 bloemen neer, één per duizend varkens die wekelijks in het slachthuis geslacht worden. Ze scandeerden en droegen slogans om de sluiting te eisen, maar hadden ook een 'Weet wat je eet'-boodschap voor de consument. "Ook de consument is verantwoordelijk voor dierenleed in slachthuizen, want de vraag bepaalt alles", stelt Loisin. "Daarom vragen we de mensen om geen vlees meer te eten en te kiezen voor plantaardige alternatieven."