Motard (44) komt om bij ongeval in Izegem

LSI

8/04/17 - 19u45 Bron: eigen berichtgeving

© LSI.

Bij een verkeersongeval langs de Roeselaarsestraat in Izegem is rond 18u een 44-jarige motorrijder uit Izegem om het leven gekomen. De man reed met zijn motor van Izegem richting Rumbeke (Roeselare) en merkte ter hoogte van de Sasbrug in Kachtem (Izegem) wellicht pas op het laatste ogenblik op dat de weg er volledig afgesloten is door wegenwerken.