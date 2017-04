VTT

8/04/17 - 18u11

© Marc De Roeck.

Berchem

De hulpdiensten zijn zaterdagnamiddag opgeroepen voor een woningbrand in de Jozef Balstraat in Berchem. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het raam op de eerste verdieping. De brand is vermoedelijk begonnen in de keuken. De woning is onbewoonbaar. De bewoners waren niet thuis. Zij krijgen elders onderdak. Aanpalende woningen liepen geen schade op.

