Ons land schort alle luchtoperaties in Syrië op: "Doen pas voort wanneer het veilig genoeg is"

8/04/17 - 15u59 Bron: Belga & VRT Nieuws

Minister van Defensie Steven Vandeput bezocht eind maart nog de luchtmachtbasis in Jordanië, waar de Belgische F-16's staan opgesteld. © belga.

België zet zijn luchtactiviteiten boven Syrische bodem voorlopig stop. Dat heeft persagentschap Belga uit officiële bron vernomen. Ook de andere leden van de internationale coalitie die strijden tegen IS, voeren geen operaties meer uit. Gisteren al raakte bekend dat alle vluchten voor 24 uur waren opgeschort.

"Alle luchtactiviteiten in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat zijn tot nader order opgeschort", meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan Belga. Hoelang die maatregel van kracht blijft, is niet geweten. "De internationale coalitie bekijkt dag per dag hoe de veiligheid boven Syrië evolueert", zegt minister van Defensie Steven Vandeput aan VRT Nieuws. "Op het ogenblik dat de coalitie zegt dat het veilig genoeg is en ons vraagt om opnieuw missies uit te voeren, zullen we dat ook doen."



België heeft de beslissing om niet meer uit te vliegen echter niet alleen genomen, want ook andere lidstaten die gevechtsvliegtuigen het Syrische luchtruim insturen en bolwerken van IS bombarderen, zetten hun activiteiten stop. België zal wel nog boven Irak vliegen.



De beslissing komt er twee dagen nadat de Verenigde Staten een Syrische luchtmachtbasis hebben gebombardeerd, als vergelding voor de vermoedelijke gifgasaanval die het Syrische leger eerder deze week zou hebben uitgevoerd in de provincie Idlib. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven.



Schending internationaal recht

Rusland veroordeelde die aanval en kondigde vrijdag aan dat het zijn luchtruimakkoord met Washington intrekt. Met die overeenkomst uit 2015 wilden beide grootmachten voorkomen dat ze elkaar zouden hinderen tijdens Syrische luchtaanvallen tegen IS. "President Poetin beschouwt de Amerikaanse aanvallen tegen Syrië als een agressie tegen een soeverein land die - onder valse voorwendselen - het internationaal recht schendt", liet Russisch woordvoerder Dmitry Peskov vrijdag optekenen.



Eerder al was heisa ontstaan of Belgische F-16's betrokken zouden zijn bij bombardementen in Mosoel, Irak. Die aanvallen zouden minstens 200 burgerdoden hebben geëist. Operaties in Irak worden vooralsnog niet opgeschort.