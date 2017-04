Rechters delen steeds vaker werkstraffen uit

Bewerkt door: FT

8/04/17 - 15u36 Bron: Belga

Onder meer in Halte R, in Roeselare, kunnen mensen hun werkstraf uitoefenen. © Photo News.

Het aantal werkstraffen dat rechters opleggen, zit in stijgende lijn: van 10.879 in 2011 naar meer dan 12.000 in 2015. Alsnog 725 personen moesten naar de cel omdat zij hun taakstraf niet (naar behoren) uitoefenden.

De cijfers zijn bekendgemaakt naar aanleiding van een schriftelijke vraag die Barbara Pas (Vlaamse Belang) aan minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) stelde. In 2015 werden precies 12.094 werkstraffen uitgedeeld, 725 onder hen vlogen alsnog achter de tralies, tegenover 769 in 2014, 807 in 2013 en 679 in 2012.



De werkstraf, die in ons land in 2002 werd ingevoerd, zegt dat veroordeelde personen onder toezicht van de probatiecommissie een aantal uren onbezoldigd moeten gaan werken in openbare diensten, vzw's of stichtingen. De duur van een werkstraf schommelt tussen 20 en 300 uren (tot 600 uren bij opnieuw hervallen). Wie zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag, gijzeling of zedenfeiten kan geen taakstraf krijgen. Als de straf niet wordt uitgevoerd, wordt een geldboete of gevangenisstraf opgelegd.



Op kop: Luik

In 2015 werden de meeste werkstraffen opgelegd in het rechtsgebied van Luik (3.172), gevolgd door Brussel (1.937), Gent (1.753), Antwerpen (1.622) en Bergen (1.595). In vergelijking met 2011 valt de sterke stijging op van het aantal werkstraffen in Bergen (+742), Gent (+562) en de daling in Luik (-346). In de overige rechtsgebieden was er slechts een beperkte toename.