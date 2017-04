Ook Brusselse binnenring potdicht door ongeval in Grimbergen

Stéphanie Romans

8/04/17 - 14u04 Bron: Eigen berichtgeving

Op de Brusselse binnenring is ter hoogte van Grimbergen een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens. "Een van de betrokken chauffeurs zit gekneld. De brandweer is aan het werk om het slachtoffer te bevrijden", aldus een woordvoerder van de federale politie. Momenteel zijn richting Machelen twee rijstroken versperd. Het is al een uur filerijden op de binnenring. Ook op de buitenring is het een kwartiertje aanschuiven. Daar staat een kijkfile. Wie van Gent naar Hasselt wil, rijdt het best via Antwerpen.

