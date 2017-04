Door: redactie

8/04/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video

In de basiliek van Koekelberg wordt vandaag een nationale erkenningsdag voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk gehouden. Het wordt georganiseerd door de werkgroep Mensenrechten in de kerk, die al 25 jaar bestaat. Het is de derde keer dat zo'n dag plaats heeft. Maar het is de eerste maal dat dat in Brussel gebeurt, en de eerste keer ook mét de bisschoppen én de aartsbisschop. Ze luisterden naar getuigenissen van slachtoffers.