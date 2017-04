Opschudding op markt in Brugge door brandgeur

Jan Van Maele

8/04/17 - 12u56 Bron: Eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Brugge

Even opschudding deze morgen op de markt in Brugge. Rond half twaalf merkte men in de kelderverdieping van de FNAC een brandgeur op. De brandweer werd er bijgehaald en voerde een inspectie uit.



De aanwezige klanten dienden wel de winkel te verlaten. Waar de brandgeur vandaan kwam is niet geweten. Na 45 min kon de winkel terug open. Niemand raakte gewond.