Jonge papa sterft na fietstochtje op Tenerife: "Hij kende die route nochtans zó goed"

Jolien Boeckx & Frank Eeckhout

8/04/17 - 11u51 Bron: Eigen berichtgeving

De 36-jarige Roel Mertens was met zijn gezin en schoonouders op vakantie © RV.

rijkevorsel Een val tijdens zijn jaarlijkse fietstochtje op het vakantie-eiland Tenerife is de 36-jarige Roel Mertens uit Rijkevorsel fataal geworden. De man droeg een helm, maar kon niet meer gereanimeerd worden. "Aan zijn fiets zag je níks. Zijn dood zal altijd een raadsel blijven", vertelt zijn broer Nic.

Aan zijn fiets was niets te zien, maar de helm die hij droeg was volledig stuk. Het is voor ons een raadsel wat er exact fout gelopen is Broer Nic Mertens Samen met zijn vrouw Eefje, zijn 7-jarig zoontje, zijn 3-jarig dochtertje en zijn schoonouders, trok Roel Mertens dinsdag richting het zonnige Tenerife voor hun jaarlijkse vakantie. Zoals de vorige keren verbleven ze in hetzelfde hotel en traditiegetrouw nam Roel - die hoofdmecanicien is in het heftruckbedrijf van zijn schoonouders - zijn sportuitrusting mee.



"Elk jaar fietst hij daar hetzelfde tochtje in de omgeving van het hotel en over de flanken van El Teide. Hij ként die route", vertelt zijn broer Nic. "Donderdag was hij in zijn eentje vertrokken, rond 10.30 uur. Hij loopt dan meestal tussen 13.30 uur en 14 uur bezweet terug het hotel binnen." Maar deze keer gebeurde dat niet. Op een dalend stuk van de TF-51 tussen Vilaflor en La Escalona ging Mertens omstreeks 13.15 uur om een nog onbekende oorzaak over de kop. "Hij is zwaar ten val gekomen en moet op slag dood geweest zijn", zucht Nic. "Aan zijn fiets was niets te zien, maar de helm die hij droeg was volledig stuk. Het is voor ons een raadsel wat er exact fout gelopen is." Lees ook "Belgische toeriste sterft in Tenerife na val van tiende verdieping uit hotel"

Lawaai Bovendien bleek uit het onderzoek van de lokale autoriteiten dat er geen andere weggebruikers betrokken waren bij het tragische ongeval. "Ooggetuigen waren er niet, maar er waren wel mensen vlak bij Roel toen hij gevallen is", weet Nic. "Hij had die net gekruist. Zij draaiden zich om toen ze achter zich lawaai hoorden, maar dan lag hij op het asfalt." Die voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten. "Ze hebben zelf nog even gereanimeerd, maar al snel werd duidelijk dat het te laat was." Ook de hulpverleners konden niets meer doen voor de jonge vader.



Intussen was de rest van de familie zich in het hotel van geen kwaad bewust. "Toen hij om 14 uur nog niet gearriveerd was, begonnen ze zich wel wat vragen te stellen", zegt Nic. "Ze belden hem op zijn gsm, maar hij nam niet op." Uiteindelijk trok Eefje met haar moeder naar de lokale politie. "Daar werden ze eerst gerustgesteld. Want het zou niet de eerste toerist zijn die te laat kwam door een lekke band."