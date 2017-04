Jolien Boeckx & Toon Verheijen

8/04/17 - 11u15 Bron: Eigen berichtgeving

De 29-jarige man werd neergeschoten op de oprit van zijn woning. Een afstappingsteam kwam donderdagavond ter plaatse op zoek naar sporen. © Vanderveken.

rijkevorsel Een kippenboer uit het Antwerpse Rijkevorsel is donderdagavond aan zijn woning neergeschoten. Twee gemaskerde mannen stonden Nick Leemans (29) op te wachten bij zijn thuiskomst. Het slachtoffer kreeg een schot recht boven zijn hart en een tweede kogel in zijn lies. Zijn vrouw vond hem op de oprit. Het motief van de moordpoging is nog niet duidelijk en ook de daders worden nog gezocht.