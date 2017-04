Files richting kust opgelost na verschillende ongevallen

Sarah Vandoorne & FT

Zonnekloppers die richting de kust reden, hebben het allicht gemerkt: op de E40 gebeurde vandaag het ene ongeval na het andere. Op sommige momenten was het er meer dan een uur aanschuiven. De files zijn momenteel allemaal opgelost.

Wie van Brussel naar Oostende reed, moest rekening houden met een uur extra reistijd. Dat meldde ook Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. "Het was drukker dan anders en er waren ook een reeks ongevallen."



Deze voormiddag vond al een ongeval plaats in Nevele, later ook twee in Drongen, waardoor op zeer korte afstand twee keer de linkerrijstrook versperd was, en dat ter hoogte van kilometerpaal 54 en 52. Het ging in beide gevallen om kop-staartaanrijdingen met enkel stoffelijke schade.



Nadat beide ongevallen waren afgehandeld, was het zo'n twee uur later ook in Wetteren prijs. Ook daar gebeurde een kop-staartaanrijding en was de linkerrijstrook even versperd. Die kon echter snel weer worden vrijgemaakt, maar de file groeide wel stevig aan. Ook verderop op de E40, in Gistel, was het extra schuiven door werkzaamheden.

