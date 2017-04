Filerijden richting kust na twee ongevallen in Drongen

Sarah Vandoorne

8/04/17

Archiefbeeld. © Photo News.

Zonnekloppers opgelet: op de E40 in Drongen, in de richting van de kust, zijn twee ongevallen gebeurd. Daardoor is op zeer korte afstand twee keer de linkerrijstrook versperd, en dat ter hoogte van kilometerpaal 54 en 52. Het gaat in beide gevallen om kop-staartaanrijdingen met enkel stoffelijke schade. De takeldiensten zijn onderweg om de voertuigen weg te halen. Volgens VRT-verkeersanker Hajo Beeckman is het al 40 minuten filerijden. Ook verderop is het nog een kwartiertje extra aanschuiven door werken in Gistel.

