Door: redactie

8/04/17 - 13u35 Bron: vtmnieuws.be

video

Almaar meer Belgen investeren in een tweede woning: in twee jaar tijd is het aantal met één vijfde gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de woonkredieten bij BNP Paribas Fortis. En opvallend: de meeste Belgen kopen geen tweede woning in het buitenland maar gewoon in ons land, aan de kust of in steden als Antwerpen en Gent.