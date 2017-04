"Hij had vier vrouwen tegelijk, maar ík moet voor rechter komen"

ANNICK GROBBEN

8/04/17

© James Arthur.

Een levensechte tragikomedie, die de verbeelding ver overstijgt? Ze ligt voor het rapen in Deinze. Daar staan een echtgenote en een vriendin samen terecht omdat ze wraak namen op de man die er liefst vier relaties tegelijk op nahield. "We zijn in zijn flat gewoon onze spullen gaan terughalen", zegt de bedrogen echtgenote, die versteld staat dat zíj plots 'de dader' is. "Mijn man had vier vrouwen en ik zou niet eens de knuffels van onze dochter mogen hebben?"

Een klein rechtbankverslag in de krant vorige week. Met een erg ongewone kop: 'Vrouwen nemen wraak op man die vier relaties tegelijkertijd had'. De rechtbank in kwestie bevindt zich niet in een land waar polygamie vlotjes is toegestaan, maar gewoon, in Deinze. En onder wraak - Het Misdrijf - wordt hier verstaan: diefstal van een rode stofzuiger, een fles Campari, knuffels, wat handdoeken, lakens, een iPad Mini en een laptop uit het appartement van Willy* (50), juridisch slachtoffer in deze natuurgetrouwe soap. De daderessen? Zijn vrouw Marie* (43) en zijn geheime vriendin Gina* (41). Twee boze, gekwetste vrouwen die kort voordien hadden ontdekt dat zij niet alleen een relatie met Willy hadden.



De rechter luisterde met meer dan volle aandacht naar het pleidooi van Jo Van Overberghe, advocaat van de twee dames. Dat de wraakactie, ontstaan in een opwelling en zeker niet bedoeld als misdrijf, eigenlijk een soort ritueel was. Eén dat ze moesten uitvoeren om definitief te breken met "die ziekelijke manipulator die niet met twee, maar met viér vrouwen tegelijk een relatie had". Ze zouden gaan teruggeven wat van hem was en meenemen wat hen toebehoorde. "Tuurlijk beseffen mijn cliënten nu ook dat ze dat niet hadden mogen doen", herhaalt Van Overberghe wat hij aan de rechter zei. "Je mag het recht niet in eigen handen nemen. Alleen: die dames waren woest. En wat doet een mens al niet in volle emotie? Trouwens, ze hebben alleen spullen meegenomen die ze zelf hadden betááld. In se zijn dat doodbrave vrouwen. Die morgen echt niet op een ander gaan inbreken. Ik heb dus opschorting van straf gevraagd. Want een strafregister? Nee, dat verdienen ze niet."



