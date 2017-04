21°, maar pootjebaden is verboden

JHM

Het strand van Oostende © thinkstock.

Het belooft een aangenaam, zonnig weekend te worden, waarbij de temperaturen op zondag tot 21 graden kunnen oplopen. Er worden aan zee dan ook veel dagjestoeristen verwacht, maar pootjebaden zal overal verboden zijn. In geen enkele kustgemeente worden strandredders ingezet.

In Blankenberge wordt overwogen om er in het verlengde paasweekend wél in te zetten, maar wie zich dit weekend in zee waagt, riskeert een boete. Kustreddingsdienst IKWV waarschuwt ook dat het zeewater nog veel te koud is om veilig te zwemmen.