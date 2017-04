Belgische staat moet dwangsommen betalen omdat Franstalige gedetineerde in Brugge vastzit: "Wet geschonden"

Bewerkt door: FT

7/04/17 - 22u29 Bron: Belga

De gevangenis van Brugge waar verschillende vermoedelijke Franstalige terroristen, waaronder Nemmouche, opgesloten zitten. © belga.

De rechtbank in Brussel heeft de Belgische staat verboden een Franstalige gedetineerde langer vast te houden in de gevangenis van Brugge. De kortgedingrechter meldt dat ons land de wet op het gebruik van talen schendt. De beslissing zou belangrijke gevolgen kunnen hebben voor andere gedetineerden, want verschillende Franstalige terroristen zitten momenteel vast in een West-Vlaamse cel.

Brugge is net de enige gevangenis met een hoge veiligheidssectie waar enkele vermoedelijke terroristen, zoals bijvoorbeeld Mehdi Nemouche, verblijven Advocaat Marc Nève Mohammed El Jabbari zit opgesloten in de gevangenis van Brugge. Hij ontsnapte eerder al eens uit zijn cel in Lantin en werd naar de zwaar beveiligde sectie in West-Vlaanderen overgebracht. © photo news.

Mohammed El Jabbari, een Luikse boef die gekend is omdat hij in mei 2011 uit de gevangenis van Lantin ontsnapte en nog straffen moet uitzitten die in 2030 verstrijken, verkreeg van de rechtbank in Brussel een voor hem gunstige beslissing. Hij zit momenteel vast in de gevangenis van Brugge en wordt er in de gaten gehouden met een speciaal individueel veiligheidsregime. De kortgedingrechter heeft vandaag echter geoordeeld dat tijdens de procedures - voor wat betreft zijn opsluiting en zijn gevangenisregime - de wet op het gebruik van talen niet gerespecteerd is.

De gevangenisautoriteit heeft dus fouten gemaakt.



Dwangsommen

De Belgische staat werd vandaag daarom veroordeeld tot het betalen van dwangsommen van 300 euro per dag met een maximum van 6.000 euro, als El Jabbari nog langer in Brugge vastgehouden wordt. De man vroeg ook om naar de gevangenis van Lantin te worden overgebracht, maar op die vraag werd niet ingegaan.



Volgens meester Marc Nève, een van de advocaten van El Jabbari, zou de beslissing belangrijke gevolgen kunnen hebben. "De gevolgen voor de gevangenisadministratie zijn enorm. Het maakt het niet meer mogelijk om in Brugge nog Franstalige gedetineerden vast te houden. En het is net de enige gevangenis met een hoge veiligheidssectie waar enkele vermoedelijke terroristen, zoals bijvoorbeeld Mehdi Nemmouche (dader van de aanslag op het Joods Museum in Brussel in 2014), verblijven", aldus de advocaat nog.



Nog geen reactie

Het Gevangeniswezen wenste nog niet te reageren. "We hebben het vonnis nog niet ontvangen", zegt Laurent Sempot van het Gevangeniswezen. "Van zodra dat het geval is, zullen we het analyseren met onze juristen en daarna eventueel reageren."