Homans strijdvaardig over moskee Beringen: "Ik sta recht in mijn schoenen"

Door: redactie

7/04/17 - 20u19 Bron: vtmnieuws.be

video Minister Liesbeth Homans (N-VA) moet maandag tekst en uitleg geven in een commissie bij haar beslissing om de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken. Maar de minister houdt voet bij stuk: "Ik heb de indruk dat sommigen niet meer weten van welk hout pijlen te maken."

Het is hallucinant wat er allemaal in de rapporten staat Liesbeth Homans "Ondertussen zijn de rapporten publiek gemaakt en daar staan heel wat elementen in die mijn beslissing kunnen onderbouwen", zegt Homans.



"Ik blijf voet bij stuk houden. Het is een normale procedure dat de Staatsveiligheid informatie geeft aan mij in het kader van mijn bevoegdheid over de erkenning van de moskeeën. Ik beslis dan zelf of ik tot een procedure over ga. Het is hallucinant wat er allemaal in de rapporten staat, zoals het opzetten van verschillende bevolkingsgroepen en het benoemen van aanhangers van Gülen als staatsvijand."