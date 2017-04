Open Vld neemt pas standpunt in over erkenning moskeeën na commissiezitting

KVE

Open Vld bepaalt zijn standpunt pas na de commissiezitting met minister Liesbeth Homans (N-VA) die maandag plaatsvindt. Dat zegt parlementslid Mercedes Van Volcem, die de commissie Binnenlands Bestuur voorzit. Jaak Raes, administrateur-generaal van Staatsveiligheid, komt tijdens die zitting persoonlijk toelichting geven.

Homans kwam gisteravond opnieuw onder vuur te liggen. De N-VA-minister had een rapport van de Staatsveiligheid als basis aangewezen voor haar beslissing om de erkenning in te trekken van de Fatih-moskee in Beringen. Maar in een uitzonderlijke demarche liet de inlichtingendienst weten dat "elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken". Intussen lekte het rapport, doch onder meer sp.a concludeert daaruit dat er geen nieuwe elementen in staan en dat de minister dus al meer dan twee maanden over de info beschikt die ze gebruikt om de erkenning in te trekken.



"Ons standpunt kan pas definitief worden bepaald na het horen van Staatsveiligheid", zegt Mercedes Van Volcem. "Spionage kan niet. Er moet dus een duidelijk signaal komen, maar wie spioneerde is mijns inziens niet duidelijk. Ook polarisatie is geen goede zaak in de samenleving en erkende gematigde moskeeën zijn belangrijk in de strijd tegen radicalisering."



Voor Van Volcem is het niet duidelijk waarom precies van de Fatih-moskee de erkenning werd ingetrokken. "De commissiezitting zal veel vragen beantwoorden, hoop ik. Dit is een te belangrijk thema om met de voeten vooruit te gaan en partners in de strijd tegen radicalisering te verliezen."