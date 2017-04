Mensensmokkelaars verstoppen man in doos

KVE

7/04/17

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 22-jarige man van Afghaanse origine, die verdacht wordt van mensensmokkel, met een maand verlengd. In een doos in de laadruimte van zijn bestelwagen werd een Syrische vluchteling aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge.

Maandag in de vooravond wilde de verdachte met zijn Volkswagen Transporter inschepen op de ferry 'Pride of Bruges'. De scheepvaartpolitie voerde in de haven van Zeebrugge een grondige controle uit in de lichte vrachtwagen. In één van de dozen in de laadruimte werd een vluchteling van Syrische origine aangetroffen. De doos was amper groot genoeg om een mens in te verbergen. Het was de bedoeling om de Syriër met de ferry naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.



Ondertussen kwam in hetzelfde onderzoek al een tweede verdachte in het vizier. Een 28-jarige man van Iraakse origine werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel en is vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Dinsdag zal de raadkamer beslissen of hij langer in de cel moet blijven.