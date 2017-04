Zo warm zijn onze lezer(tje)s: 50 K3-springtouwen voor autistisch meisje

Dietert Bernaers

Nina met haar vijfjarige zusje Amber, die ook een vorm van autisme heeft. © Benoit De Freine.

video Radeloos was ze, de mama van Nina (7) uit Riemst. Nergens was er nog een roze springtouw van K3 te vinden. En dat was nu net het enige speelgoed dat haar autistische dochter na een dag vol prikkels, kon kalmeren. Maar na een oproep in deze krant stroomden de reacties binnen. Meer dan 50 leeftijdgenootjes van Nina stonden met plezier hun geliefde springtouw af. "De warmte die via die stapel touwen tot bij ons komt, de betrokkenheid van Vlaanderen, doet enorm deugd", zeggen Bart en Sylvie, Nina's papa en mama. "Aan al die kindjes en hun ouders: bedankt, bedankt, bedankt."

Vrijdag 24 maart: de oproep Op bladzijde 13 van onze krant staat een foto van een mooi meisje van zeven jaar. Ze draagt een bolletjesjurk en is in de weer met een springtouw van K3. Het beeld straalt één en al levensvreugde uit. Het verhaal dat erbij staat, is moeilijker te behappen.



"Nina lijdt aan autismespectrumstoornis", zegt haar mama, Sylvie Daemen (31). "Ze kan niet praten - de kans dat ze dit ooit zal kunnen, is nauwelijks 10%. Ze raakt ook snel 'overprikkeld'. Het enige wat haar dan kan 'ontprikkelen', zeg maar 'kalmeren', is een roze springtouw van K3: ze springt er niet mee, maar begint er cirkeltjes mee te draaien. Soms twee uur aan een stuk. Op het einde is ze dan rustig." Als Nina haar touw in het rond slingert, kan het er soms vrij hevig aan toe gaan. "De springtouwen verslijten dan ook snel", zegt Sylvie. "Mijn man is ondertussen expert geworden in het herstellen ervan. Maar op een bepaald moment valt zo'n touw niet meer te repareren en moeten we een nieuw exemplaar uit de kast halen."



En daar zit het probleem. Studio 100 heeft in 2015 de productie van de touwen stopgezet en Nina's ouders hebben de laatste exemplaren in speelgoedwinkels en op tweedehandssites gekocht. Maar nu zitten ze bijna door hun voorraad. "Daarom doe ik een oproep", zegt Sylvie. "Wie thuis nog zo'n touw heeft liggen en het niet meer nodig heeft: laat het ons weten, alstublieft. De dokters die Nina opvolgen, gaan ervan uit dat onze dochter deze routine haar hele verdere leven zal blijven doen. De touwen zijn dus levensnoodzakelijk voor haar. We hebben er tientallen nodig." Lentl (7) uit Geraardsbergen. © Benoit De Freine.

Maandag 3 april: ophaalronde 1 (660 km) Het is de ochtend na de zege van Philippe Gilbert wanneer fotograaf Benoit De Freine en ikzelf onze eigenste Ronde van Vlaanderen gaan afwerken. Vanaf de dag dat de oproep van Sylvie in de krant stond tot ruim een week nadien hebben lezers ons mailtjes gestuurd. Dat ze zo'n touw hebben liggen, dat hun dochter het graag wil wegschenken en of we het kunnen komen oppikken. Natuurlijk kunnen wij dat.



Op een kaartje van Vlaanderen hebben we een tournee uitgestippeld: die brengt ons van Leuven, via het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen tot aan de kust. Vervolgens gaat het via Gent weer het binnenland in, om zo langs Antwerpen, de Kempen, Hasselt en Tienen 's avonds weer in Leuven te arriveren. Althans, dat is de theorie. Al snel zal blijken dat we aan een haast onmogelijke opdracht begonnen zijn... Waar we aanbellen, kunnen we de warmte bijna voelen. In Geraardsbergen, één van onze eerste haltes, doen Lentl (7) en haar papa nog in pyjama de deur open. Het meisje, even oud als Nina, springt nog enkele keren met haar touw en zegt dan: "Dit is voor Nina, zij kan het beter gebruiken dan ik. Willen jullie het aan haar geven?" Smelt.



Het is paasvakantie en dus zijn veel kinderen thuis. Maar ook in de huishoudens waar iedereen op kamp is en de ouders moeten werken, zijn ze Nina niet vergeten. In Diksmuide hangt een touw klaar aan een grijs sierhek, in Kluisbergen vinden we zelfs twee springtouwen in de brievenbus. Niet zelden hebben de meisjes die hun speelgoedje afstaan op een kaartje een kleine boodschap geschreven ('Deze is voor jou, Nina!') of hebben ze een tekening gemaakt voor hun leeftijdgenootje. Kyra (8) en Nora (4) uit Sint-Katelijne-Waver hebben van de verpakking (een schoendoos) zelfs een heus kunstwerkje gemaakt. "Hun papa had de oproep gelezen", zegt mama Nancy. "Toen hij het artikel hardop voorlas, zeiden onze dochters meteen: 'Wij willen ons touw aan Nina schenken'. Ze vonden dat heel evident en ze hebben er zelf duidelijk ook voldoening van." Kyra uit Sint-Katelijne-Waver. © Benoit De Freine.

Toch niet naar Kringwinkel Uit de korte gesprekjes tijdens onze Ronde van Vlaanderen blijkt dat nogal wat lezers een grote betrokkenheid voelen bij het verhaal van Nina doordat ze zelf met mensen met een beperking in contact komen. "Ik werk voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", zegt Kelly uit Berlare. "Dan valt je oog toch al sneller op zo'n noodkreet. Het toeval wou dat ik net voordien had opgeruimd in huis en dat springtouw was tegengekomen. Het is beter dat het naar Nina gaat dan naar de Kringwinkel."



In Oostende is Stacey (6) in een K3-regenboogjurk op de stoep aan het spelen met krijt, in Korspel staat Lynn (9) al in de voortuin te wachten op onze komst en in Kleine Brogel komt papa Patrick fluisterend naar buiten wanneer we onze wagen voor de deur parkeren. "Mijn zoon en dochter liggen al te slapen." Het is donker inmiddels en we hebben de noordkant van de provincie Antwerpen niet eens kunnen doen. Die komt overmorgen aan de beurt. Stacey uit Oostende. © Benoit De Freine.

WOENSDAG 5 APRIL Ophaalronde 2 (330 km) Het plan is strak: in de voormiddag de resterende touwen oppikken rond Antwerpen en in de Kempen, in de namiddag naar Riemst om alles netjes af te leveren. In Kallo, op Linkeroever, vertelt Vanessa dat het niet makkelijk was om haar 8-jarige dochter Ariana uit te leggen wat autisme nu eigenlijk is. "Maar met eenvoudige woorden heb ik het haar toch duidelijk kunnen maken en ze zei meteen: 'Laat de mensen van de krant maar weten dat ze mijn springtouw mogen komen halen.' Ik was echt ontroerd, wat een flinke meid is mijn dochter."



In Westmalle staan we voor de eerste (en enige) keer tijdens onze Ronde van Vlaanderen met lege handen. Niemand thuis en ook geen pakje op de deurmat. Nauwelijks een half uurtje later krijgen we al een sms: 'Sorry, jullie mailtjes niet gezien, ik doe het touw op de post!' Als we alle lezers die een touw opsturen of opgestuurd hebben, optellen bij de mensen waar we aan huis geweest zijn, komen we vlotjes aan 50 springtouwen. Wetende dat Studio 100 welgeteld één touw speciaal uit China heeft laten overkomen - het toonzaalmodel uit de fabriek waar het speelgoed tot 2015 gemaakt werd - en dat Karen Damen van K3 vruchteloos haar zolder overhoop heeft gehaald om er nog eentje te vinden, staan fotograaf Benoit en ik eventjes paf bij dat aantal: onze lezers, jullie dus, hebben liefst 50 touwen geschonken. Wow. © Benoit De Freine.