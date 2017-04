Federaal parket start geen onderzoek naar missies Belgische F-16's in Mosoel

Bewerkt door: FT

7/04/17 - 18u21 Bron: Belga

Minister van Defensie, Steven Vandeput, bezocht eind maart in Jordanië de militaire basis van waaruit Belgen opereren. © belga.

defensie Het federaal parket zegt geen onderzoek te starten naar twee missies van Belgische F-16's in Irak. Op 17 maart vielen een honderdtal burgerslachtoffers in Mosoel. Defensie bevestigde vorige week dat Belgische toestellen op dat moment in de buurt aanwezig waren. Het parket wacht wel nog op de afloop van het internationaal onderzoek.

Op 17 maart vond in de Iraakse stad Mosoel een bombardement plaats waarbij een honderdtal burgerslachtoffers viel. Op dat ogenblik waren vliegtuigen van de internationale coalitie in de buurt om steun te leveren aan de Iraakse troepen die proberen de stad te heroveren op troepen van terreurgroep IS. Minister van Defensie Steven Vandeput bevestigde na enkele dagen dat er ook Belgische toestellen in de buurt waren. Maar een internationaal onderzoek zal moeten uitmaken wie voor de fatale bombardementen verantwoordelijk is.



Tijdens het debat over de feiten bleek dat het federaal parket een aantal onderzoeken had lopen over enkele missies die in Irak door de Belgische F-16's werden uitgevoerd. Het federaal parket heeft nu beslist twee van die missies niet verder te onderzoeken. "Na een zorgvuldige analyse van de verschillende verzamelde onderzoekselementen blijkt niets de opening van een gerechtelijk onderzoek te rechtvaardigen", luidt het vandaag.



Wat de feiten van 17 maart betreft, loopt het internationaal onderzoek nog altijd. "Pas na afloop hiervan zal het federaal parket eventueel over de feiten ingelicht worden en bepalen of het wenselijk is om een gerechtelijk onderzoek te openen", staat nog in het communiqué te lezen dat vandaag werd verspreid.