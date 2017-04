29-jarige man neergeschoten aan woning in Rijkevorsel

Bewerkt door: FT

7/04/17 - 17u52 Bron: Belga

De man werd donderdagavond neergeschoten aan zijn woning in Rijkevorsel. © Vanderveken.

rijkevorsel In Rijkevorsel, in de provincie Antwerpen, is een man gisteravond ernstig gewond geraakt na een schietpartij. Volgens het parket van Antwerpen werd de man neergeschoten aan zijn woning. Er zouden meerdere daders betrokken zijn.