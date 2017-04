Brugse raadkamer rondt overval op juwelier in Knokke af

MVDC

7/04/17 - 17u46 Bron: Belga

© ANP.

Brugge De raadkamer heeft deze ochtend de aanhouding van drie verdachten verlengd op verdenking van een gewapende overval in juni vorig jaar op een juwelier in Knokke. Het onderzoek is ondertussen afgerond. Een vierde verdachte zit nog steeds in de cel.

Op 20 juni 2016 drongen twee gemaskerde mannen de juwelierszaak langs de Kustlaan binnen. De overvallers richtten een pistool op de aanwezige werknemer en bonden hem vast. Ze gingen aan de haal met juwelen en horloges, maar de precieze omvang van de buit is niet bekend. De Serviër Goran P. werd vrij snel geïdentificeerd als één van de overvallers. Zijn landgenoot Goran G. zou op de uitkijk hebben gestaan, maar ontkent dit. De echtgenote van G. mocht vorige zomer de gevangenis verlaten. Lees ook Afghaan opgesloten na aanranding in Brugse uitgaansbuurt

Bewoner die overvaller doodreed komt vrij