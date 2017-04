Nog altijd uur filerijden na dodelijk ongeval E40: truckchauffeur vermoedelijk onwel

Door: ADPW & FT

7/04/17 - 21u13 Bron: Eigen berichtgeving

De chauffeur ging met zijn vrachtwagen door de middenberm. © Patrick Vertommen.

video Bij een ongeval op de E40 tussen Brussel en Leuven, ter hoogte van de snelwegparking in Everberg, is één dode gevallen. Een vrachtwagenchauffeur ging er door de middenberm en liet daarbij het leven. Intussen zijn de takelwerken begonnen, maar die zullen nog geruime tijd in beslag nemen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Zowel in de richting van Leuven als in de richting van Brussel blijft het nog meer dan een uur aanschuiven.

Rond 16.50 uur ging op de E40 een vrachtwagen, die op weg was naar Brussel, door de middenberm. De juiste oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk - een verkeersdeskundige is ter plaatse -, maar uit de beelden van de verkeerscamera's die boven de snelweg hangen, blijkt dat de vrachtwagen over een afstand van twee kilometer heen en weer slingerde en gevaarlijk dicht in de buurt van de middenberm kwam. Mogelijk is de vrachtwagenchauffeur dus onwel geworden. De bestuurder overleefde de klap niet, het gaat om een 54-jarige man uit Riemst. Bij de crash waren geen andere voertuigen betrokken.



Richting Leuven en Luik kon het verkeer lange tijd enkel over de spitsstrook. Rond 20.30 uur is de hinder echter nog altijd groot. Richting Brussel is momenteel één rijstrook beschikbaar, naar Luik kan het verkeer over twee rijstroken. In de richting van Leuven staat een file vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Ook op de Brusselse binnenring is het aanschuiven, en dat vanaf Zaventem. In de andere richting is het filerijden vanaf Heverlee.



Men is zonet ook met de takelwerken gestart, maar het zal nog een tijdje duren voor de snelweg weer volledig opengaat. Ook het wegdek moet gereinigd worden, want de truck verloor bij zijn crash heel wat olie. "De afhandeling van dit ongeval zal geruime tijd duren. Mijd de zone", meldt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum, op Twitter. Aan automobilisten wordt aangeraden via de E411 naar Luik te rijden. Wie vanuit Gent naar Hasselt wil, doet dat best via Antwerpen.