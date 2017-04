Files nemen af na dodelijk ongeval E40: truckchauffeur werd vermoedelijk onwel

Door: ADPW & FT

7/04/17 - 21u13 Bron: Eigen berichtgeving

De chauffeur ging met zijn vrachtwagen door de middenberm. © Patrick Vertommen.

video Bij een ongeval op de E40 tussen Brussel en Leuven, ter hoogte van de snelwegparking in Everberg, is één dode gevallen. Een vrachtwagenchauffeur ging er door de middenberm en liet daarbij het leven. Intussen is de snelweg ter hoogte van Everberg vrijgemaakt in de richting van Luik. In de richting van Brussel blijven voorlopig wel nog steeds drie rijstroken versperd. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De files zijn intussen wel al flink geslonken.

Rond 16.50 uur ging op de E40 een vrachtwagen, die op weg was naar Brussel, door de middenberm. De juiste oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk - een verkeersdeskundige is ter plaatse -, maar uit de beelden van de verkeerscamera's die boven de snelweg hangen, blijkt dat de vrachtwagen over een afstand van twee kilometer heen en weer slingerde en gevaarlijk dicht in de buurt van de middenberm kwam. Mogelijk is de vrachtwagenchauffeur dus onwel geworden. De bestuurder overleefde de klap niet, het gaat om een 54-jarige man uit Riemst. Bij de crash waren geen andere voertuigen betrokken.



Pas rond 19.30 uur konden de takelwerkzaamheden beginnen, waardoor er gedurende de hele avondspits grote hinder was. Richting Brussel was en is nog steeds slechts 1 rijstrook beschikbaar, naar Luik kon het verkeer urenlang enkel over 2 rijstroken. Eén en ander zorgde voor lange files in beide richtingen. Rond 21.45 uur waren die al flink geslonken en was het enkel in de richting van Brussel nog aanschuiven vanaf Heverlee.