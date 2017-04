E40 richting Leuven grotendeels versperd: truckchauffeur sterft bij crash

Door: ADPW & FT

7/04/17 - 17u13 Bron: Eigen berichtgeving

De chauffeur ging met zijn vrachtwagen door de middenberm. © Patrick Vertommen.

Bij een ongeval op de E40 tussen Brussel en Leuven, ter hoogte van de snelwegparking in Everberg, is één dode gevallen. Een vrachtwagenchauffeur ging er door de middenberm en liet daarbij het leven. In de richting van Luik zijn alle drie de rijstroken versperd.