"Al vijftien geseinde mensen tegengehouden bij strengere identiteitscontroles"

Door: redactie

7/04/17 - 14u55 Bron: Belga

© anp.

Ten gevolge van de strengere controles voor reizen buiten de Schengenzone, zijn deze voormiddag vijftien mensen die geseind stonden, geïnterpelleerd. Een van hen had nog een openstaande gevangenisstraf. Dat zegt Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie.

Twaalf mensen werden tegengehouden op Brussels Airport, drie in het internationale treinstation Brussel-Zuid.



Niet iedere seining gaat over zware feiten zoals een openstaande gevangenisstraf. Iemand kan bijvoorbeeld geseind staan omdat hij zijn woonstverandering niet gemeld heeft of zijn rijverbod nog moet tekenen. In zo'n geval wordt hij bij de identiteitscontrole tegengehouden, maar zullen de diensten er alles aan doen om snel duidelijkheid te krijgen zodat de betrokkene zijn reis kan vervolgen, benadrukt De Waele.



De federale politie vraagt aan mensen die onlangs bij de politie moesten langsgaan, om een kopie mee te brengen van hun verhoor. De grenspolitie kan dan veel gemakkelijker de nodige zaken checken. Je adresverandering gaan doorgeven of rijverbod tekenen is natuurlijk ook een goed idee.



Sinds vandaag gelden strengere identiteitscontroles voor wie de Schengenzone wil verlaten of betreden. De grenspolitie moet voortaan elke reiziger in de politionele databanken checken. Onder meer de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en Azië liggen niet in de Schengenzone.