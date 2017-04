"Waarom liet Homans dossier Staatsveiligheid twee maanden liggen? Nu creëert ze enkel nodeloos onrust"

SVM

Joris Vandenbroucke (sp.a) en Liesbeth Homans (N-VA).

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke toont zich opnieuw scherp voor N-VA-minister Liesbeth Homans. Uit rapporten van de Staatsveiligheid besluit hij dat de minister al meer dan twee maanden over alle elementen beschikt die ze nu aanwendt voor de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen. "Als ze toen oordeelde dat een intrekking niet nodig was, dan creëert ze nu nodeloos onrust en wakkert ze de polarisering alleen maar aan", hekelt hij. Niets van, reageert Homans. "Het rapport werpt wel degelijk een nieuw licht op de moskee. Voor het eerst wordt de link gelegd tussen de algemene problematiek met Diyanet en de Fatih-moskee."

Homans kwam gisteravond opnieuw onder vuur te liggen. De N-VA-minister had een rapport van de Staatsveiligheid als basis aangewezen voor haar beslissing om de erkenning in te trekken van de Fatih-moskee in Beringen. Maar in een uitzonderlijke demarche liet de inlichtingendienst weten dat "elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken".



"Geen nieuwe elementen"

Intussen heeft de commissie Bestuurszaken van het Vlaams parlement beslist om Homans maandag te horen. De leden van die commissie kregen ter voorbereiding twee rapporten van de Staatsveiligheid in hun mailbox. Het nieuwe rapport van 3 april, maar ook een rapport dat Homans op 11 januari van de inlichtingendienst ontving.



"Het recente rapport van begin deze maand bevat geen nieuwe elementen", besluit Vandenbroucke na lezing van de rapporten, waaruit hij verder geen concrete informatie kan vrijgeven. "Minister Homans was al op 11 januari 2017 op de hoogte van alle elementen in het dossier van Diyanet en de daartoe behorende Fatih-moskee in Beringen."



"Ze zoekt de krantenkoppen op"

"Als minister Homans uit die elementen besluit dat de erkenning van de moskee moet worden ingetrokken, dan had ze dat tweeënhalve maand geleden al moeten doen", vervolgt de fractieleider van sp.a. "Als ze toen oordeelde dat dat niet het geval is, dan creëert ze nu nodeloos onrust en wakkert ze de polarisering alleen maar aan. Maar nieuwe elementen zijn er niet."



"Ofwel zijn er problemen en heeft minister Homans verzuimd om die aan te pakken, ofwel zijn ze er niet en heeft minister Homans de zaak zelf op de spits gedreven en zo zelf een probleem gecreëerd", besluit Vandenbroucke. "In elk geval doet Homans niet wat ze als minister hoort te doen: problemen oplossen. Als er zich een probleem stelt in de moskee, dan had ze dat al lang geleden moeten aanpakken. Maar in plaats van bijvoorbeeld de burgemeester en de korpschef in te lichten, zoekt ze de krantenkoppen op." Lees ook Staatsveiligheid: "Diyanet is de lange arm van Erdogan"

Homans heeft Fatih-moskee in Beringen nog steeds niet ingelicht

Chris Janssens naast Anke Van dermeersch.

"Totaal gebrek aan daadkracht"

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vraagt op basis van de twee rapporten van de Staatsveiligheid dat de erkenning van alle Diyanet-moskeeën ingetrokken wordt en dat de moskeeën gesloten worden. Hij verwijt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans "een totaal gebrek aan daadkracht" in het dossier.



Voor Janssens bewijzen de nota's wat Vlaams Belang reeds jaren zegt: Diyanet is een instrument van het Turkse regime in ons land en een verlengstuk van de Turkse fundamentalistische AK-partij van Erdogan.

Hij noemt de aankondiging van Homans om de erkenning van één Diyanet-moskee te sluiten dan ook een "politieke stunt".



"Ze is minister van Turkse inmenging"

"Ze heeft alle instrumenten in handen om de erkenning van álle 13 Diyanetmoskeeën in te trekken en daarmee ook een einde te maken aan hun subsidiëring. Maar ze is meer minister van Turkse inmenging dan minister van Integratie", klinkt het.



"Ze heeft alle instrumenten in handen om de erkenning van álle 13 Diyanetmoskeeën in te trekken en daarmee ook een einde te maken aan hun subsidiëring. Maar ze is meer minister van Turkse inmenging dan minister van Integratie", klinkt het.



De erkenning van de Diyanet-moskeeën intrekken, volstaat voor Vlaams Belang trouwens niet: als Vlaanderen de subsidiekraan dichtdraait, zal de Turkse overheid wellicht met meer geld over de brug komen. "Deze Turkse staatsmoskeeën zijn duidelijk niet enkel gebedshuizen, maar ook voorposten van het mensenrechtenvijandige Erdogan-regime en als dusdanig staatsgevaarlijk. De federale regering moet dan ook snel het initiatief nemen om de Diyanetmoskeeën te sluiten", vindt de partij. Matthias Diependaele.