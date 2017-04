De Dwerg - één van de 'most wanted' criminelen in België - opgepakt

Door: redactie

In Mont-sur-Marchienne, bij Charleroi, is vrijdagochtend een crimineel opgepakt die op de most wanted-lijst van de federale politie stond. Ex-Joegoslaaf Aza Petrovic (31), een dwerg, moet een straf van zes jaar uitzitten voor een homejacking.