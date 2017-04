Politie vat "de snelste auto ter wereld" bij routinecontrole nabij Luik

Door: ep

7/04/17 - 14u56 Bron: La Capitale

Eigenaar Jimmy met de presentator van het programma V6 in de Toyota Supra. © V6.

De politie van Meuse-Hesbay houdt al sinds januari de eigenaar van de snelste auto ter wereld in de gaten. En gisteren zijn ze er eindelijk in geslaagd om hem te vatten: in de buurt van Luik namen ze een Toyota Supra met 1.600 pk in beslag. De eigenaar reageert vandaag boos in La Capitale.

Eigenaar Jimmy heeft de Toyota Supra MK4 uit 1993 in de loop der jaren omgebouwd tot een supersnelle bolide met 1.600 pk die in enkele seconden van 0 tot 300 kilometer per uur kan gaan. Daarom hebben kenners hem tot de snelste auto ter wereld gedoopt, goed voor een waarde van ongeveer 100.000 euro. Sinds Jimmy meewerkte aan een Franse reportage voor het programma V6 is de auto wereldbekend. En sindsdien heeft de Belgische politie ook Jimmy in het vizier.



In La Capitale zegt de politie dat agenten onlangs tijdens een routinecontrole ontdekten dat de Supra zonder nummerplaten rondreed en werd de auto aan de kant gezet. De bestuurder werd verhoord, maar weigerde mee te werken.