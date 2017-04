Opgepakte man ontkent brandstichting schoolgebouw

Bewerkt door: mvdb

7/04/17 - 11u52 Bron: Belga

© Bart Boterman.

Oostende De uitslaande brand in de voormalige Vercamerschool in Oostende van donderdagnamiddag is volgens de branddeskundige aangestoken. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge. Een verdachte mocht na verhoor opnieuw beschikken.