Homans heeft Fatih-moskee in Beringen nog steeds niet ingelicht

Door: redactie

7/04/17 - 11u45 Bron: Belga

© photo_news.

De Fatih Camii-moskee in Beringen wil nog niet reageren op de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) om de erkenning van de moskee in te trekken, omdat ze nog niet officieel over de beslissing werd ingelicht. Ook de Moslimexecutieve kreeg naar eigen zeggen nog geen officiële informatie van de minister. "Wij hebben zestig dagen de tijd om te reageren op de conclusies van de minister", aldus de Moslimexecutieve. "Maar we kunnen pas reageren als we een brief ontvangen."