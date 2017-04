Aldi's Buval-bier doet Duvel niet de duvel aan

Bewerkt door: mvdb

7/04/17 - 10u08 Bron: Belga

© belga - rv.

Het biermerk 'Buval' van supermarktketen Aldi vormt geen schending van het merk 'Duvel' van brouwer Duvel Moortgat. Dat heeft de Brusselse rechtbank van koophandel beslist. Volgens de rechter kan er geen verwarring ontstaan voor de consument. Eerder was een klacht van AB InBev tegen Buval wel gevolgd.

Duvel Moortgat was naar de rechter gestapt, nadat Aldi in 2015 het merk 'Buval' als Beneluxmerk had geregistreerd en een Buval-bier op de markt had gebracht. Volgens de brouwer vormde Buval echter een inbreuk op het eigen woordmerk 'Duvel'. Hij vroeg de rechter om Aldi een dwangsom op te leggen van 50 euro per Duval-biertje dat nog zou worden verkocht.



De Brusselse handelsrechter ging daar echter niet op in. In het vonnis wijst zij er onder meer op dat de merknamen Duvel en Buval voldoende verschillen, dat het gaat om verschillende bieren (Buval is een standaard pilsbier, Duvel een zwaarder speciaalbier) en dat het uitzicht van de flesjes en verpakkingen grondig verschilt.



Begin vorig jaar werd Aldi wel veroordeeld omdat de Buval-verpakking te veel leek op die van Jupiler. De supermarktketen moest de verpakkingen toen aanpassen na een klacht van Jupiler-brouwer AB InBev.