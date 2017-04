Nieuwe flitsmarathon op 19 april

TK

Op 19 april, de eerste woensdag na de paasvakantie, organiseert de politie een nieuwe flitsmarathon. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. De politie zet dan vanaf 6 uur 's morgens 24 uur lang honderden agenten in om op zowat 900 locaties te controleren, zowel langs snelwegen als langs lokale- en gewestwegen.

Het is al de zevende keer dat de politie een flitsmarathon organiseert. Bij de vorige actie, op 20 april vorig jaar, liepen zowat 32.000 chauffeurs tegen de lamp, goed voor 6 procent van alle gecontroleerden.



De politie zal de flitsmarathon binnenkort zelf nog aankondigen. Volgens Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring werkt dat "sensibiliserend", omdat mensen er in de dagen voor en na de actie over praten.