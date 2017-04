Wereldprimeur: de neurocrèche

Door: redactie

In Sint-Genesius-Rode gaan twaalf peuters naar een crèche waar ze zich baseren op hersenwetenschap, het is de allereerste ter wereld. De kleuren, het speelgoed, de muren en zelfs de afsluithekjes zijn allemaal speciaal ontworpen om kinderen te stimuleren, een goed gevoel geven of rust te brengen. Of de peuters er ook echt slimmer van worden, is nog niet onderzocht. Het kinderdagverblijf is er niet zomaar één. Over bijna élk detail is goed nagedacht en voor de inrichting ervan ging de ontwerper ten rade bij de wetenschap. Zo heeft hij in de hele ruimte spiegels geplaatst die de natuur van buiten reflecteren. Ontwerper Roy Verbakel heeft samengewerkt met de universiteit van Californië om op basis van wetenschappelijk onderzoek de crèche in te richten. Zo kregen de deurstijlen opvallende en felgekleurde strepen, want uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen pastelkleuren zoals lichtblauw of roze niet kunnen zien. Binnenkort gaat in Tervuren trouwens al een tweede neuro-creche open.