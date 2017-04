"Imam in Beringen speelt informatie door aan Turkse geheime dienst"

Door: redactie

6/04/17 - 23u32 Bron: VRT

© VRT.

Welke activiteiten vinden plaats binnen de muren van de Fatih-moskee en zijn zo verontrustend dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de erkenning ongedaan wil maken? VRT-reporter Khalid Sellam trok naar Beringen om antwoord op die vraag te krijgen. Hij vond slechts een man die - anoniem - kritiek wilde geven op de imam die volgens hem "informatie over de aanhangers van Gülen of de PKK aan de Turkse geheime dienst doorspeelt."

Reporter Sellam zocht, maar vond erg weinig mensen bereid om over de moskee in de camera te getuigen. De Beringenaar die wel zijn boekje wilde open doen, wenste anoniem te blijven. "Iedereen is er welkom, maar het probleem ligt bij het bestuur en de imam. Die verzamelt namen van aanhangers van de Koerdische PKK of de Gülen-beweging, die volgens de Turkse president Tayyip Erdogan achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zou zitten. Wij vinden dat de imam van de moskee in Beringen hoort bij de geheime dienst van Turkije", klinkt het. "Dat zorgt hier niet voor problemen, maar de mensen geloven niet meer in het bestuur", aldus de anonieme getuige.



Ook stelt de man zich vragen bij het geldbeleid. "Niemand weet waar het geld naartoe gaat. En niemand heeft er ook controle over. Laatst werden er bussen gehuurd zodat mensen uit Beringen in Antwerpen voor Erdogan konden gaan stemmen. Daar worden dan de premies van de staat voor gebruikt."