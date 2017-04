Vanaf morgen systematische controles van EU-burgers aan buitengrenzen

KVDS

Europeanen moeten vanaf morgen rekening houden met systematische controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Dan treedt immers nieuwe wetgeving in werking die terugkerende Syriëstrijders viseert.

De lidstaten hebben vanaf vrijdag de plicht om niet alleen inkomende derdelanders, maar voortaan ook onderdanen van de lidstaten systematisch te checken in een aantal databanken. Zo kunnen de autoriteiten aan de buitengrenzen nagaan of de mensen die het grondgebied van de Europese Unie betreden, een gevaar kunnen betekenen voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid, zo meldde een woordvoerder van de Europese Commissie.

De Commissie stelde de maatregel voor na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. In februari zette het Europees Parlement na onderhandelingen met de lidstaten het licht op groen. Er is wel een aantal uitzonderingen. Zo kunnen de autoriteiten aan land- en zeegrenzen overgaan tot steekproeven indien de wachttijden te veel zouden oplopen. Voor luchthavens is een overgangsperiode voorzien. De autoriteiten krijgen tot maximaal twee jaar de tijd om hun infrastructuur aan te passen.



Strijders

De nieuwe maatregel viseert voornamelijk onderdanen van Europese lidstaten die in Syrië of Irak strijden en zouden terugkeren naar Europa. Volgens het laatste rapport van de Europese antiterreurcoördinator Gilles de Kerchove van december 2016 zouden er nog ongeveer 2.000 tot 2.500 Europese strijders in die landen vertoeven.