redactie

6/04/17 - 21u46 Bron: vtmnieuws.be

In Kortrijk is vannacht ingebroken in drie scholen. Er is niks gestolen, maar de inbrekers hebben wel een ware ravage aangericht. Er zijn flessen met verf leeggespoten, glazen flessen stuk gegooid en kabels van computers losgetrokken. Wellicht zijn de daders jongeren, maar er is nog niemand opgepakt.