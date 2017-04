Door: redactie

6/04/17 - 18u56 Bron: vtmnieuws.be

video

Kelly Pfaff is in Königsleiten in Oostenrijk en presenteert er samen met Raf Van Brussel op Joe. Ze zijn er samen met 40 Joe-luisteraars die een skireis hebben gewonnen. Haar passie voor yoga maakt haar bijzonder soepel. Toen ze de souplesse van Raf wilde testen, bleek daar nog wel wat werk aan te zijn. Joe-dj Raf Van Brussel presenteert 'Raf and Friends' op donderdag 6 april met Kelly Pfaff en op vrijdag 7 april met Dina Tersago, telkens van 16u tot 19u vanuit Königsleiten in Oostenrijk.