6/04/17

Er is eindelijk officieel groen licht gekomen voor de afschaffing van de roamingkosten. Vanaf 15 juni worden die kosten definitief afgeschaft, vandaag gaf het Europees Parlement zijn fiat. Vanaf midden juni zullen Europeanen dus evenveel betalen in buitenland om te bellen, sms'en of surfen als ze doen in eigen land.