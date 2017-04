"Wie telefoon gebruikt met kind in de wagen, moet dubbele boete krijgen"

KVDS

De vereniging Veilig Verkeer Nederland (VNN) wil dat ouders die hun smartphone gebruiken terwijl er kinderen in de wagen zitten, dubbel zo zwaar worden beboet. Dat staat in de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. Bij ons is van een dergelijke maatregel vooralsnog geen sprake.

In België is er van zoiets voorlopig geen sprake. "In ons land zijn de straffen voor gsm-gebruik achter het stuur al redelijk hoog", is te horen op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Als je in België belt tijdens het rijden, wacht je een boete tussen de 20 en 250 euro."



Kinderen

En dat kan al dubbel zo veel worden: als je voor de tweede keer in drie jaar tijd een boete voor telefoneren achter het stuur in de bus krijgt. "Of er kinderen in de wagen zitten, speelt daarbij niet eens een rol", zo klinkt het.