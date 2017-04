Vijf drugdealers opgepakt in Anderlecht en Laken

Door: redactie

De lokale politiezones Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) en Brussel Hoofdstad/Elsene hebben de voorbije dagen in totaal vijf drugdealers opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket. Drie verdachten werden opgepakt in Anderlecht, waar ze dealden vanuit een voormalig café, terwijl in Laken twee verdachten werden opgepakt. Huiszoekingen leverden ook aanzienlijke hoeveelheden marihuana, cannabis, cocaïne en cash geld op.