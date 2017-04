Leraar bijzonder onderwijs vervolgd voor aanranding elf leerlingen

bewerkt door: sam

6/04/17 - 17u57 Bron: Belga

Puurs Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is een man verschenen die ervan beschuldigd wordt minstens elf van zijn leerlingen te hebben aangerand. Hij was als leraar-logopedist werkzaam in BUSO De Wissel in Puurs en verschillende leerlingen getuigen nu over grensoverschrijdend gedrag. Tegen de man wordt twee jaar gevorderd, eventueel met probatie-uitstel.

Al in 2004 zou de man twee leerlingen op de mond hebben gekust, aangeraakt hebben en gemanipuleerd hebben om niets te zeggen. Voor die feiten werd nooit een strafonderzoek opgestart en de man bleef gewoon aan het werk.



Tien jaar later, toen de school een nieuwe directie kreeg, werden nieuwe feiten gemeld. Eén meisje zei tegen haar moeder dat meester Dirk haar al drie jaar lang op de wang kuste, aanraakte, onaangepaste dingen zei, over rug en been wreef en ze vooral niks mocht zeggen tegen iemand anders. Hij zocht smoesjes zodat ze langer kon blijven in de privélessen die ze kreeg, en had ook foto's van haar gemaakt. Daarna kwamen zeven leerlingen met gelijklopende verklaringen.

Knuffelen De man gaf tijdens een verhoor toe af en toe met leerlingen te knuffelen, maar telkens op hun vraag en hij meende nooit kinderen te hebben aangeraakt waar dit niet mocht. "Het initiatief ging steeds van de leerlingen uit", klonk het.



Volgens het parket gaat het niet om misbruik van verregaande aard, maar wel voldoende om een blijvende indruk op de reeds kwetsbare kinderen na te laten. Het vorderde twee jaar cel, eventueel met uitstel gekoppeld aan voorwaarden, en een ontzetting uit het recht om met kinderen om te gaan.