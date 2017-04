Minderjarigen verdacht in 300 zaken van seksueel geweld in 2015

bewerkt door: redactie

gerecht In 2015 werden 300 gevallen van seksueel geweld geteld waarvan minstens een minderjarige verdacht werd. Dat zijn er minder dan in 2014 (359), maar meer dan in 2012 (249) en 2013 (190). In de eerste trimester van 2016 werden 61 dergelijke feiten geregistreerd.