Mechelaar filmt hoe Duitse pedofiel zijn zoontje verkracht: "Mijn computer werd gehackt"

6/04/17 - 16u20

De correctionele rechtbank heeft een dossier van kinderporno behandeld waarbij een Mechelaar al veroordeeld werd tot 17 jaar opsluiting voor de verkrachting en het uitlenen voor verkrachting van zijn eigen zoontje. De man wordt nu vervolgd voor bezit van kinderporno. Men had gehoopt via hem een groter netwerk bloot te leggen, maar dat is niet gelukt.

In februari van vorig jaar werd de man veroordeeld tot 17 jaar cel voor de verkrachting van zijn eigen minderjarig zoontje. Hij had de jongen ook uitgeleend aan een Duitse pedofiel die op zijn beurt het kind verkrachtte. De vader filmde de verkrachtingen en plaatste nadien de beelden op het thor-netwerk.



Op de beelden is de jongen zeer herkenbaar in beeld en kunnen de speurders ook duidelijk zien dat de beelden in de woning van de man werden gefilmd. Toch ontkent hij dat hij verantwoordelijk is voor de beelden en meent hij dat zijn computer gehackt werd. Er werden geen andere slachtoffers op de beelden waargenomen.



"Vrijspraak dringt zich op"

Het parket hoopte via deze weg andere pedofielen te kunnen ontmaskeren, maar het onderzoek leidde tot niets. Het vraagt dan ook de opslorping van deze feiten bij het vorige dossier. De verdediging meent dat de vrijspraak op z'n plaats is. "Dit dossier is pas opgestart in maart 2016, dus na de veroordeling van mijn cliënt. Zijn er bijkomende bewijzen gevonden? Zo niet dringt de vrijspraak zich op", klonk het bij meester Dieter Van Hemelryck.



Naast de moeder van het zoontje stelde ook Child Focus zich burgerlijke partij. "Ik vertegenwoordig een stichting van openbaar nut en wil opkomen voor de niet-nader geïdentificeerde slachtoffers in deze zaak", aldus meester Laurens Van Puyenbroeck. Hij vroeg 2.500 euro schadevergoeding. Volgens de verdediging is die burgerlijke partijstelling ongegrond aangezien alle slachtoffers -met name het zoontje- geïdentificeerd werden. Vonnis op 4 mei.