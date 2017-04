Man schiet zichzelf in de borst in Park Spoor Noord

Door: Sander Bral, ADN

antwerpen Een gewapende man heeft zichzelf neergeschoten in een vol Park Spoor Noord in Antwerpen deze middag. Hij belde zelf eerst naar de politie en toen die massaal ter plaatse kwam schoot hij zichzelf in de borst. Hij is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Tussen half één en één uur deze middag kreeg de politie van Antwerpen een bedreigende telefoon van een onbekende man die met een pistool aan het zwaaien was in Park Spoor Noord. De man zei telefonisch aan de politie dat ze hem konden vinden in de buurt van het park. De politie nam deze dreiging zeer ernstig en rukte met man en macht uit naar het park.



Daar troffen ze de gewapende man inderdaad aan. Toen hij onder schot door de politie werd aangemaand om zijn wapen te laten vallen, schoot de man zichzelf plotseling in de borst. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn motieven is nog niets bekend. De man zou zichzelf met een laag kaliber hebben neergeschoten en kon blijkbaar nog praten toen hij naar het ziekenhuis werd gevoerd. Hij is wel nog in levensgevaar.



Geruchten dat er al geschoten werd voor de politie arriveerde, kan politie nog parket bevestigen. Of er nog andere mensen in het park bedreigd werden, is ook niet geweten. Het gerechtelijk labo is ter plaatse geweest en de politie is een onderzoek gestart.



Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.