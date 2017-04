Contactsleutel hapert: agressieveling steekt collega in aangezicht

Bewerkt door: mvdb

6/04/17 - 14u51 Bron: Belga

Foto ter illustratie. © thinkstock.

Zaventem Het parket Halle-Vilvoorde heeft een celstraf van 15 maanden gevorderd tegen een man die zijn collega in het aangezicht had gestoken met een mes. Aanleiding voor die agressieve daad was een discussie over een slecht werkende sleutel. De verdachte, E.A., was eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kwam vandaag niet opdagen voor zijn proces.