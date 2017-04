17-jarige in jeugdinstelling na steekpartij metro De Brouckère

Bewerkt door: mvdb

6/04/17 - 13u25 Bron: Belga

Een van de zeventienjarige jongens die gisterochtend opgepakt was na de steekpartij aan het metrostation De Brouckère, is door de jeugdrechter geplaatst in een open jeugdinstelling. Dat meldt het Brusselse parket. De aanleiding voor de steekpartij blijft inmiddels nog steeds onduidelijk.